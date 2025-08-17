Gabriel Rufián reivindica a la izquierda militar "en la utilidad y no en la moral": "La nevera no miente"

Para el portavoz de ERC en el Congreso "es importante no tener palmeros y palmeras a tu alrededor", subrayando que la izquierda debe tener en mente "la nevera" de los españoles, que es "lo que no miente".

Gabriel Rufián despedía la entrevista en laSextaXplica afirmando que votaría a favor de la independencia de Cataluña: "Votaría que sí en un referéndum de autodeterminación porque soy de izquierdas, republicano, independentista, progresista, feminista, ecologista...Humildemente, intento hacer mi trabajo e intento fijarme poco en lo que se dice de mí a nivel mediático, sobre todo en Cataluña, porque entendí perfectamente que no iba a conseguir gustar a según qué espacios e intento buscarme la vida y tener otros espacios en otros medios de comunicación".

Además, Rufián subrayó la importancia "poder digital": "Es muy importante llegar al WhatsApp de la gente, mucho más importante, a veces, que salir en un telediario".

Sobre la sensación de "estar en contacto con la realidad o vivir en una burbuja" el político confesó lo siguiente: "Es crucial rodearte de gente que te diga que eres idiota, si lo eres, y que no sepa lo que haces. Yo, cada fin de semana, estoy rodeado de gente que curra, que está en el paro... Muchas veces salgo pensando que he hecho una intervención 'del carajo' y llego a mi casa y a mis vecinos les importa un pimiento lo que haya hecho, ¡y es muy sano! ¡Es muy importante no tener palmeros y palmeras a tu alrededor!".

Como autocrítica, subraya que la izquierda se ha dedicado durante "mucho tiempo" a "filosofar y decir a la gente lo que tiene que pensar y sentir", pero asegura que "lo que no miente es la nevera". "Tienes que luchar contra 'yo te pongo una cañita en la terraza', y eso es la derecha. Ayuso y su equipo son terriblemente hábiles y cuenta mucho contrarrestar eso; por eso reivindico a la izquierda que se centre en militar en la utilidad y no en la moral. En la nevera": "Si la gente no tiene futuro, vota pasado".

*Este vídeo pertenece a un programa pasado de laSextaXplica que se vuelve a emitir este fin de semana en laSexta.

*Puedes volver a ver el programa delaSexta Xplica en atresplayer.com.