"¿Qué eres un pijo progre?": el tenso momento de Gonzalo Bernardos con un representante del Sindicato de Inquilinos

Gonzalo Bernardos protagoniza un tenso momento con Fernando de los Santos, del Sindicato de Inquilinos, y ataca a las medidas sobre vivienda de Sumar: "El Gobierno está matando el mercado del alquiler".

Durante la intervención de Fernando de los Santos, representante del Sindicato de Inquilinos, en el plató de laSexta Xplica, Gonzalo Bernardos protagonizó un tenso momento al debatir con le joven sobre el problema de la vivienda en España.

El miembro del sindicato denunció la existencia de "una desigualdad de poder": "Hay 350.000 pisos turísticos listos para entrar a vivir y amueblados y hay millones de inquilinos que cada vez están en mayor riesgo de pobreza que tienen que dedicar más parte del sueldo a pagar el alquiler".

"Cuando actuamos solos o solas es muy difícil negociar y esto lo sabe cualquier persona que haya alquilado", denunció el joven, que concluyó: "La solución es actuar colectivamente". Sin embargo, Gonzalo Bernardos no estaba de acuerdo y replicó en el vídeo: "¿Qué eres un pijo progre?".

"Lo que está haciendo el Gobierno a instancias de Sumar es una barbaridad", criticó Bernardos, que reflexionó: "El Gobierno está matando el mercado del alquiler". El economista explicó que en la actualidad "en Barcelona no se pueden alquilar ni habitaciones". "Siete años después de que Sánchez llegara a La Morcada, por hacer caso a Sumar el mercado en la vivienda en España es peor", insistió Bernardos.

