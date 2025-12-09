El texto completo de la sentencia contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz

Los detallesEl alto tribunal señala que pudo ser alguien de "su entorno inmediato" y "con su conocimiento". También condena a García Ortiz por la nota de prensa porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".

El Tribunal Supremo ha difundido este martes el texto íntegro de la sentencia en la que se condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa económica.

Aunque no había una prueba directa de que Álvaro García Ortiz fuera el autor de la filtración del correo electrónico de la defensa de González Amador en el que reconocía dos delitos fiscales, los cinco magistrados conservadores de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han concluido que el fiscal general tenía conocimiento de dicha filtración. Y que si no fue él, habría sido "una persona de su entorno y su conocimiento" quien filtró el correo. Además, el Supremo también apunta a la responsabilidad de García Ortiz en la nota de prensa en la que se incluyó un fragmento de ese correo.

Por tanto, el Tribunal Supremo condena al fiscal general por las dos cosas: como autor de la filtración del correo y también por la nota de prensa en la que se incluyó un extracto de esa comunicación del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, el tribunal ha recordado que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, y ha destacado que sobre él pesaba un "reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación". Además, ha insistido en que la Sala no cuestiona la credibilidad de los periodistas ni la veracidad de sus testimonios y ha afirmado que "el que un dato reservado sea conocido no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general".

Este es el texto íntegro:

.