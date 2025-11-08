Ahora

Frente al Congreso

Cargas policiales contra una manifestación neonazi de Núcleo Nacional en el centro de Madrid

Los detalles Los agentes de la UIP han realizado cargas policiales y han lanzado gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes de la manifestación de neonazi de 'Núcleo Nacional' que se ha concentrado frente al Congreso de los Diputados.

Agentes de la Policía Nacional han tenido que realizar algunas cargas durante la noche de este sábado en la manifestación neonazi de 'Núcleo Nacional' que ha sido convocada frente al Congreso de los Diputados.

Como suele ser habitual, los asistentes a la protesta han proferido insultos contra Pedro Sánchez, también contra laSexta, así como han cantado canciones fascistas como el 'Cara al sol'.

Sobre las 19:00 horas, el 'Núcleo Nacional', un grupo que se reconoce como nazi, ha iniciado la manifestación de ultras con la notable presencia de elementos fascistas, reproduciendo cánticos de odio en pleno centro de la capital como 'Moros no, España no es un zoo'.

Con el paso de las horas, alrededor de 700 ultras se han concentrado frente al Congreso de los Diputados, donde también ha acudido agentes de la UIP para controlar la situación. Tras realizar varias cargas policiales e incluso lanzar gases lacrimógenos, los asistentes se han dispersado en diversos grupos.

Según Delegación del Gobierno, los agentes han detenido a al menos tres personas a causa de los disturbios.

