Cargas policiales contra una manifestación neonazi de Núcleo Nacional en el centro de Madrid

La Policía Nacional intervino en una manifestación neonazi organizada por el grupo 'Núcleo Nacional' frente al Congreso de los Diputados. Durante la protesta, los asistentes lanzaron insultos contra Pedro Sánchez y laSexta, y entonaron cánticos fascistas como el 'Cara al sol'. La manifestación comenzó a las 19:00 horas, con una notable presencia de elementos fascistas y cánticos de odio, como "Moros no, España no es un zoo", en pleno centro de Madrid. A medida que avanzaba la noche, los agentes de la UIP realizaron cargas para controlar la situación, lo que llevó a los manifestantes a dispersarse.

Como suele ser habitual, los asistentes a la protesta han proferido insultos contra Pedro Sánchez, también contra laSexta, así como han cantado canciones fascistas como el 'Cara al sol'.

Sobre las 19:00 horas, el 'Núcleo Nacional', un grupo que se reconoce como nazi, ha iniciado la manifestación de ultras con la notable presencia de elementos fascistas, reproduciendo cánticos de odio en pleno centro de la capital como 'Moros no, España no es un zoo'.

Con el paso de las horas, alrededor de 700 ultras se han concentrado frente al Congreso de los Diputados, donde también ha acudido agentes de la UIP para controlar la situación. Tras realizar varias cargas policiales e incluso lanzar gases lacrimógenos, los asistentes se han dispersado en diversos grupos.

Según Delegación del Gobierno, los agentes han detenido a al menos tres personas a causa de los disturbios.

