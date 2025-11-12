Afra Blanco afirma que "la clase media es una trampa y nunca existió": "Si necesitas trabajar eres clase obrera"

"Nos dividen en categorías con un único objetivo que es diluir nuestra fuerza colectiva", asegura Afra Blanco, que afirma que no existe la clase media: "Somos clase trabajadora y si nos unimos somos imparables porque somos más".

Afra Blanco afirma en el plató de laSexta Xplica que "el error de base es entender que existe la clase media". "La clase media nunca existió", afirma la sindicalista, que insiste en el vídeo principal de esta noticia: "Bienvenidos a la trampa, nunca existió".

"Las palabras del capitán que crean realidades ilusorias y nos dividen en categorías con un único objetivo que es diluir nuestra fuerza colectiva", asegura Afra Blanco, que explica que esto va "de palabras y términos": "Es el error de base". "¿Cómo que clase media?, ¿qué es clase media?, es un trabajador de toda la vida cuyo salario está por encima del salario frecuente".

"Como lo del emprendedor, ¿qué es emprendedor?, es autónomo de toda la vida", insiste Afra Blanco, que afirma que "se ha invertido en los términos porque si no la minoría no sobrevive". "Crean fronteras artificiales que dentro de una misma mayoría, la de la clase obrera, trabajar por y para sus beneficios y supervivencia".

"Si tú necesitas trabajar para poder llegar a final de mes y sobrevivir, eres clase obrera o trabajadora, si tú entiendes las vacaciones como un derecho y no como un estilo de vida, eres clase trabajadora, no clase media", insiste Afra Blanco, que concluye: "Es necesario y deseable tomar conciencia para entender qué papel ocupamos dentro de este sistema capitalista". "Cuando seamos capaces de hacer esto entenderemos algo, que si nos unimos y somos una única clase somos imparables porque somos muchos más", concluye Afra Blanco.

