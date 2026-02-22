El juez Castro afirma que la familia real "abandonó a Urdangarin a su suerte": "Ni su esposa ni su suegro estaban por soltar un duro"

El magistrado ha asegurado que, con lo que se sabía en un inicio del caso Nóos, "es muy posible que el caso hubiera sido archivado" si hubiera aportado dos o tres millones de euros a la Hacienda valenciana y balear.

El juez José Castro ha mantenido una entrevista con José Yélamo mientras Miguel Ángel Revilla estaba a su lado. Y, durante la misma, ha respondido a las "falsedades objetivas" que Juan Carlos I ha escrito en sus memorias sobre el caso 'Nóos'.

"Dice que él, el rey emérito, que se buscara un abogado de prestigio, pero como el pobre del señor Urdangarin tenía todo su patrimonio embargado por mí no se podía pagar un abogado de prestigio. Eso es falso, porque cuando contrató al señor Mario Pascual, tenía la plena disposición de su patrimonio. Las medidas cautelares de carácter patrimonial recayeron cerca de un año después", asevera el magistrado.

De hecho, explica que, en un inicio y antes de que se supiera más sobre el entramado del caso, podría haber conseguido que se archivara si hubiera aportado dinero en forma de reparación a las Haciendas de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares: "Hasta donde yo sé, el señor Urdangarin fue a un despacho de abogados de prestigio y le dijeron que para hacerse cargo de su defensa pusiera sobre la mesa dos o tres millones de euros. Pero no como previsión de fondos, sino para repartir ese dinero entre la Hacienda valenciana y la balear. Si eso lo hubieran hecho en los tiempos en que no se sabía tanto del caso Nóos como se llegó a saber, es muy posible que el caso hubiera sido archivado".

No obstante, sentencia que no estaba por la labor ni Urdangarin, ni la infanta Cristina ni el rey emérito: "Y si entonces lo hubiera hecho, es posible que se hubiera archivado. ¿Pero qué ocurre? Que ni el señor Urdangarin estaba por soltar un duro, ni su esposa estaba por soltar un duro, ni su suegro estaba por soltar un duro. Entonces, abandonaron al señor Urdangarin a su suerte".

