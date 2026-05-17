Un jubilado, sobre Donadl Trump o "naranjito": "La que está formando..."

El plató de laSexta Xplica recibe con entusiasmo a Antonio, uno de los jubilados que visita habitualmente el programa de laSexta. El hombre reflexiona acerca de "la que está formando" Donald Trump.

Antonio vuelve a laSexta Xplica tras haber visto al presentador, José Yélamo, jugarse el pellejo en El Desafío, en Antena 3. El jubilado celebra que el periodista se haya convertido en 'Yélamo el intrépido', aunque no oculta que ha pasado cierto miedo viéndole hacer "acrobacias". "Verte en ese trapecio... por la caridad bendita, qué susto nos haces pasar dentro del cariño que se te tiene", comenta, haciendo reír a todos los presentes en el plató.

Antonio aprovecha su paso por el programa de laSexta para recordar que, cuando era pequeño, tenía un fuerte. Él siempre iba con los indios, con "los pieles rojas". "¿Pero y el piel de naranja que tenemos ahora en EEUU? ¡El naranjito!", bromea. "El risketo", añade Yélamo. "Madre mía, la que está formando: se inventa guerras", comenta el anciano.

Menos mal que no está preocupado por el estrecho de Ormuz, porque su mujer y él siempre veranean en Albacete para comprar 'miguelitos'. "Ha salido ahí que se gasta 60.000 euros en comida. 'La' Mari (su mujer) con ese dinero daría de comer a la División Acorazada, a diez cuarteles", afirma.

Su mujer se arregla con 14.000 euros al año, su pensión, es por ello que se pregunte "qué hacen estos con 60.000" es normal. "Si estuviera Revilla con la pizarrita...", comenta, para después bromear con el dedo permanentemente levantado de Afra Blanco.

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