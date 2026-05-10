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Informa el Ejército británico

Ataque en el estrecho de Ormuz: un buque comercial recibe el impacto de un proyectil frente a Qatar

Los detalles El Ejército británico y el propio capitán han confirmado que la embarcación se ha incendiado tras el ataque, que se ha producido frente a las costas de qataríes.

Imagen de archivo de buques en el estrecho de Ormuz, cerca de la ciudad iraní de Bandar AbbasImagen de archivo de buques en el estrecho de Ormuz, cerca de la ciudad iraní de Bandar AbbasAgencia AP

Un buque comercial fue atacado este domingo frente a la costa de Qatar. Ha sido el capitán del buque, de carga a granel, el que ha informado de que un proyectil impactó su embarcación, provocando un incendio.

Por su parte, el portavoz del Ejército de Irán ha advertido de que si el "enemigo vuelve a atacar, se llevará una sorpresa con nuevas armas, nuevos métodos de guerra y nuevos escenarios de conflicto".

Así, Irán ha alertado de que no permitirá ningún envío de petróleo a través del estrecho de Ormuz si la República Islámica sufre un ataque, tal y como ha declarado Saeed Siah-Sarani, un comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria.

Preocupación por el derrame de petróleo

Precisamente, este sábado saltó a los medios la preocupación en la isla de Kharg por el mayor derrame de petróleo desde que comenzó la guerra en Irán, después de comprobar que una mancha de petróleo se está expandiendo, tal y como han captado los satélites Sentinel-1, 2 y 3 de la red europea Copernicus. En concreto, la isla, un punto clave de exportación de crudo para la república islámica, tiene en su oeste una enorme mancha grisácea acreditada por las imágenes satelitales captadas entre el 6 y el 8 de mayo.

Según una estimación de Orbital EOS, que supervisa derrames de petróleo, el vertido podría cubrir más de 52 kilómetros cuadrados, mientras se sigue expandiendo en dirección a aguas de Arabia Saudí, lo que podría ser más de 3.000 barriles derramados. Sin embargo, por el momento se desconoce el punto de origen o la causa exacta de la fuga y ni Estados Unidos ni Irán han informado sobre lo que podría haber sucedido.

Por otro lado, la televisión estatal iraní ha reconocido que los daños al sector de gas y petroquímico del país han empujado al régimen a una prolongada "fase de racionamiento" que podría durar al menos dos años.

Además, Irán ha informado a Irán de sus 10 condiciones para jugar el Mundial 2026. Una de ellas es que no suene el himno de Estados Unidos.

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