Un joven de Nuevas Generaciones del PP reclama un futuro para su generación: "No somos memos"

Javichu Domínguez, integrante de Nuevas Generaciones del PP, reclama condiciones laborales que permitan a los jóvenes "poder emanciparse y construir un proyecto de vida".

En laSexta Xplica, Javichu Domínguez, integrante de Nuevas Generaciones del PP, ha defendido las reivindicaciones de los jóvenes y ha rechazado que toda una generación sea señalada por su situación laboral y económica. "No somos vagos, no somos memos, todo lo contrario", señala durante el debate.

Domínguez considera que las demandas de los jóvenes deberían estar dentro de "unos mínimos". "Un trabajo estable con el que puedas emanciparte, pagar un alquiler, formar una familia, el día de mañana comprar una vivienda", enumera Javichu, que lamenta que esas condiciones, que considera básicas para poder construir un futuro, sean cada vez más difíciles de alcanzar: "Es lo que ahora no existe, pero antes sí, que es que trabajar te asegure un futuro". "Aquí nadie te garantiza nada", sostiene.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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