Un médico denuncia las dificultades para gestionar las bajas: "Tienes entre 5 y 10 minutos para atender a un paciente"

El médico José Manuel Portal analiza en laSexta Xplica la gestión de las incapacidades temporales y advierte de las dificultades que afrontan los profesionales de Atención Primaria.

En laSexta Xplica, el médico José Manuel Portal analiza las dificultades a las que se enfrentan los profesionales sanitarios a la hora de gestionar las bajas laborales y pone el foco en la relación entre las condiciones de trabajo y la salud de los empleados. "Las condiciones de trabajo afectan mucho tanto a la salud mental como a la física de los trabajadores, y el propósito de una incapacidad temporal no es solucionar las circunstancias del trabajo, es que la persona enferma se incorpore sana a trabajar", señala el experto, que advierte de las consecuencias que pueden tener las presiones "por parte de la mutua o de la empresa": "Es un círculo vicioso. Hay muchas recaídas que perpetúan este problema".

"Si tú das una baja por ansiedad, la podrías derivar tres semanas a un especialista, porque desde Atención Primaria, que somos los que generamos las incapacidades temporales, tienes entre cinco y diez minutos para atender a un paciente", apunta José Manuel, señalando que ese tiempo resulta insuficiente para realizar "un diagnóstico correcto".

"Hacer una baja falsa es falsedad de un documento público", recuerda el experto, que apunta la diferencia entre una baja fraudulenta y una decisión médica basada en los síntomas que presenta el paciente."Yo doy la baja cuando veo que tiene un problema. Si me dice que tiene gastroenteritis un sábado y el lunes está perfecto, ¿qué hago? ¿Le creo?", plantea Portal, que también apunta a la presión que puede existir por parte de las empresas en este tipo de situaciones.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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