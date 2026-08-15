Afra Blanco denuncia la falta de recursos para cuidar la salud mental de los trabajadores: "Cargas abusivas, despidos..."

La sindicalista pone el foco en la prevención de los problemas de salud mental y compara los recursos de España con los de otros países. "18 mutuas cuentan en total con 16 psiquiatras y 70 psicólogos para toda España", denuncia Blanco, que reclama poner el foco en las condiciones laborales.

En laSexta Xplica, Afra Blanco ha vuelto a poner el foco en la salud de los trabajadores durante un debate sobre las bajas laborales. La sindicalista asegura que a ella "le preocupan las bajas" precisamente porque le preocupa "la salud de quienes trabajan".

Blanco critica que parte del debate empresarial se centre desde el principio en el absentismo y considera que eso demuestra cuáles son las prioridades. "A la gran mayoría de los empresarios de este país no les preocupa la salud de los trabajadores", sostiene. "Porque si os preocupara, no hablaríais, de entrada, de absentismo", señala Blanco. "¿Cuando habláis de absentismo, qué datos estáis metiendo? Los permisos de paternidad, los permisos una vez te casas...", plantea en el plató, denunciando la falta de planes específicos de prevención en las empresas.

"Si os preocupara mínimamente la salud mental de los trabajadores, denunciaríais, por ejemplo, que solo un 5% de las empresas en España tienen planes de prevención para la salud mental", afirma Blanco, que compara los recursos disponibles en España con los de otros países y asegura que "18 mutuas cuentan en total con 16 psiquiatras y 70 psicólogos para toda España", mientras que "una sola de las 14 mutuas existentes en Chile cuenta con 130 psicólogos".

Para la sindicalista, el debate debería abordar también las causas laborales que pueden estar detrás del deterioro de la salud de los trabajadores. "Hablaríais de las sentencias nacionales, europeas e internacionales que hablan de que las causas laborales tienen su origen o su agravamiento de la salud en los puestos de trabajo", defiende la sindicalista, que pone sobre la mesa algunas de las situaciones que afectan directamente a los empleados: "Cargas abusivas, eternas jornadas, reestructuraciones inesperadas, despidos...".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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