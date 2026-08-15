"Detectives a la caza del fraude": así investigan a trabajadores de baja por sospechas de fraude

Cada vez más empresas recurren a detectives privados para comprobar si sus empleados están cumpliendo las condiciones de una baja laboral y laSexta Xplica siguió el trabajo de estos profesionales, que aseguraban que "el 90% de los casos" que investigaban eran fraudulentos.

En este reportaje de laSexta Xplica, el programa sigue el trabajo de los detectives privados y muestra cómo realizan sus investigaciones cuando una compañía sospecha que un trabajador podría estar incumpliendo las condiciones de su incapacidad temporal.

David Blanco, detective privado, explica que todo comienza con una sospecha concreta por parte de la empresa. Ya que, "no pueden investigar indiscriminadamente a los trabajadores".El detective asegura además que "el 90% de los casos que investigamos son fraudulentos".

Uno de los casos mostrados en el reportaje parte de la sospecha de una empresa sobre un trabajador que se encuentra de baja. "Nos ha contratado una empresa porque tiene un trabajador de baja y han visto que se desplaza sin muletas y sin ningún tipo de apoyo", explica una detective mientras laSexta sigue su investigación. El trabajador acude a un hospital utilizando muletas para asistir a una cita médica. Sin embargo, cuando se aleja del centro sanitario abandona las muletas y camina sin ningún tipo de apoyo ni vendaje.

El reportaje recuerda que las empresas pueden enfrentarse a importantes sanciones cuando recurren a métodos de vigilancia que vulneran los derechos de los trabajadores. De hecho, algunas compañías han sido "multadas con más de 40.000 euros por un uso indebido de este tipo de espionaje". En este contexto, David Blanco explica que los detectives reciben en ocasiones peticiones que no pueden aceptar: "Te preguntan si puedes pinchar un teléfono o puedes controlar qué hace dentro de la habitación del hotel", revela.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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