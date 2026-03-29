Un estudiante, a un integrante de Nuevas Generaciones del PP: "Tanto que os ponéis la bandera de España y luego sois vasallos de Trump"

Aritz Durán respondió en laSexta Xplica a Javi Domínguez, quien criticó que las medidas anticrisis del Gobierno habían llegado tarde. "Lo que ha llegado tarde es el 'no' a la guerra por parte del Partido Popular", expresó el estudiante.

Aritz Durán, estudiante, respondió en laSexta Xplica a Javi Domínguez, integrante de las Nuevas Generaciones del PP, quien criticó que las medidas anticrisis del Gobierno llegan tarde. "Lo que ha llegado tarde realmente es el 'no' a la guerra por parte del Partido Popular, que han tardado tres semanas en decir que están en contra de la guerra", expresó el estudiante, al tiempo que afirmó que defiende el 'no' a la guerra "porque es el responsable de la subida actual de los precios, del combustible, etc".

"Y cuando decimos 'no' a la guerra, lo que estamos diciendo es 'sí' a nuestra independencia política y a nuestra soberanía nacional. Tanto que os ponéis la bandera de España y luego servís y sois vasallos de Donald Trump", criticó Aritz, al tiempo que señaló que "decir 'no' a la guerra es decir 'sí' a nuestros trabajadores, a nuestros transportistas, a nuestros agricultores y a nuestros autónomos". "Eso es decir 'no' a la guerra", declaró.

En este punto, Durán lamentó que "en este país se sigue premiando a los que ganan más a costa de los que ganan menos". "En este país, lo que se está haciendo es beneficiar a los de siempre, beneficiar a Donald Trump y a Netanyahu, que nos conducen a guerras que únicamente defienden intereses económicos de los grandes a costa de los pequeños", concluyó el estudiante, unas palabras que provocaron aplausos en el plató de laSexta Xplica.

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