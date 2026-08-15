El mensaje de Daniel Vila, economista y asesor financiero, sobre la vivienda: "Quien quiera ganar pasta que se dedique a otra actividad"

Daniel Vila, economista y asesor financiero, destaca que "no vale" culpar a "Pedro Sánchez y el Estado cuando la vivienda está fundamentalmente en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas": "Hay que mirar más a Ayuso y Almeida en Madrid".

Daniel Vila, economista y asesor financiero, analiza en el plató de laSexta Xplica el problema de la vivienda en España: "Hay algo que es evidente y es que es un problema central y un factor fundamental de la desigualdad". "La vivienda es un derecho y ese marco nos obliga a hacer cosas, dejarnos de diagnosticar y ponernos a actuar", insiste Vila, que destaca que "no es lo mismo el propietario de su casa, el inversor y el especulador".

"En la vivienda no se pueden permitir rentabilidades de dos dígitos", afirma rotundo el economista, que señala que "quien quiera ganar pasta que se dedique a otra actividad que va a tener más riesgo que la vivienda". "Hay que sacar de la vivienda a los especuladores, queremos gente que invierta con rentabilidad equilibrada y que permita los alquileres asequibles", asegura el experto.

Por otro lado, el asesor financiero insiste en que "no vale" culpar a "Pedro Sánchez y el Estado cuando la vivienda está fundamentalmente en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas": "El Estado tiene capacidad normativa y de construir pero no de resolver todas las facetas de este problema". "Podríamos hablar más en Madrid de Almeida y Ayuso", afirma tajante Vila en el vídeo, que recuerda que "en el mes que estuvo vigente la prorroga de alquileres no fue una bomba atómica que ha explotado la economía española" sino que "muchas decenas de miles de familias pudieron tener la transición de resolver su problema".

"Yo quiero vivir en un país donde a ninguna familia con riesgo de exclusión la echen de su casa, y habrá que hacer lo que sea para que funcione", señala y recuerda que en España "el mercado y la hipoteca nos colocó la crisis del ladrillo de 2014".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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