Un empresario, sobre las bajas laborales: "Cualquiera conoce a alguien que ha cogido una baja fraudulenta"

El empresario José Luis Azañón y la sindicalista Afra Blanco protagonizan un tenso debate en laSexta Xplica sobre las bajas laborales. Mientras la sindicalista defiende la prevención y la salud de los trabajadores, Azañón cuestiona el uso fraudulento de algunas incapacidades temporales.

LaSextaXplica ponía el foco en este programa en las bajas laborales, donde la sindicalista Afra Blanco criticó el discurso que relacionaba directamente las bajas médicas con el absentismo, defendiendo que el problema real está en la "falta de inversión en prevención y salud laboral".

Como vemos en el vídeo que acompaña la noticia, la sindicalista señala que las empresas ya cuentan con herramientas para detectar posibles fraudes y reprocha a la patronal que, en muchas ocasiones, ponga el foco en el coste económico de las ausencias en lugar de en las condiciones de los trabajadores. Frente a esa postura, el empresario José Luis Azañón asegura que existe un problema de bajas fraudulentas. "Queda muy bien decir que los empresarios somos unos negreros y que no pagamos horas extras, todo el mundo lo compra", afirmaba durante el debate, remarcando "estar convencido" de que "cualquiera conoce a alguien que ha cogido una baja fraudulenta".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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