Josep Borrell, sobre Donald Trump: "Tiene actitud de matonismo; solo respeta al fuerte"

El exalto cargo de la Unión Europea Josep Borrell ha evaluado la reacción de Donald Trump ante las recientes protestas en Estados Unidos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Borrell critica la actitud del presidente y la respuesta de Europa.

En este vídeo de laSexta Xplica, el exalto cargo de la Unión Europea Josep Borrell analiza cómo está actuando Donald Trump durante las protestas en Estados Unidos contra el ICE, el servicio de inmigración que ha generado una fuerte ola de movilizaciones tras varios tiroteos de agentes federales en Minneapolis y otras ciudades.

Según Borrell, "parece que la gente está reaccionando" ante las prácticas que consideran abusivas y los asesinatos cometidos por agentes del ICE, que han encendido la indignación pública en distintos estados.

El ex alto cargo también destaca que el presidente de Estados Unidos "tiene una actitud de matonismo, de amenaza", una conducta que, en su opinión, no solo se ve ahora, sino que se ha observado a lo largo de su legislatura con decisiones como las amenazas sobre los aranceles o su interés en Groenlandia, entre otros temas.

Borrell añadió que Europa "ha sido excesivamente pasiva" frente a las amenazas de Trump y que durante mucho tiempo se aplicó la idea de que "ya se le pasará".

Sobre la forma de actuar del presidente, Borrell afirma que "Trump es un personaje al que le gusta que le adulen, pero solo respeta al fuerte. Si demostramos debilidad como creo que hasta ahora hemos mostrado no por eso nos va a respetar más; al contrario".

