Josep Borrell apunta la "lección" que tienen que aprender Europa sobre el ataque de EEUU a Venezuela: "No cuentan con nosotros"

"Seguir viviendo bajo el paraguas protector de alguien que lo puede cerrar en cualquier momento no es una posición muy inteligente", considera Josep Borrell en este vídeo de laSexta Xplica.

En este vídeo de laSexta Xplica, Josep Borrell analiza la situación en Europa tras el ataque de Estados a Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro. "¿Qué haríamos los europeos si mañana los marines desembarcaran en Groenlandia?", plantea el exalto representante de la Unión Europea en Política Exterior.

Borrell señala que en este caso Europa no haría gran cosa porque no tendría una capacidad de respuesta rápida. Es por eso que pide a la Unión Europea que aprenda la "lección" y se dé cuenta de que "los americanos no cuentan con nosotros".

"Qué más tiene que hacer Trump para demostrar que Estados Unidos ya no es nuestro gran aliado y que, por lo tanto, tenemos que espabilar y asegurar nuestra defensa por nuestros propios medios. Porque seguir viviendo bajo el paraguas protector de alguien que lo puede cerrar en cualquier momento no es una posición muy inteligente", opina Josep Borrell en laSexta Xplica.

