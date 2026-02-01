Ana Pastor, desde Minneapolis: "Nos han recomendado que llevemos máscaras y gafas por si sacan el gas pimienta"

La periodista cuenta en 'laSexta Xplica' que lo que está viviendo es de lo más soprendente: "Es muy marciano que en un lugar como en Estados Unidos tengas que llevar un brazalete y acreditación, además del pasaporte".

Ana Pastor ha viajado hasta Minneapolis, Minnesota, para informar sobre todo lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad tras la dureza en las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, el ICE.

Así, cuenta en 'laSexta Xplica' que lo que está viviendo es de lo más soprendente: "Es muy marciano que en un lugar como en Estados Unidos tengas que llevar un brazalete y acreditación, además del pasaporte".

"Esto no es habitual... Cuando he venido a Estados Unidos a trabajar nunca había ocurrido. Quienes hemos estado en Ucrania, en Afganistán o en Gaza, hemos llevado un chaleco para protegernos, pero estás en una zona de guerra", cuenta.

Así, narra que en Minneapolis les han recomendado utilizar o llevar cerca "máscaras y gafas porque enseguida se saca el gas pimienta": "Es surrealista tener que hacer esto en Estados Unidos durante una cobertura, pero es la realidad de lo que está pasando aquí", sentencia.

