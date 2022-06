El nuevo paquete de medidas anticrisis del Gobierno ha sido analizado largo y tendido por la mesa de expertos en laSexta Noche. José María O'Kean ve un problema de fondo: estamos ante un país "supercomplicado" al que "tenemos que simplificar". Sin embargo, cuando hay un problema, denuncia, "lo complicamos todavía más".

Este comentario viene a raíz de la medida del Ejecutivo respecto al nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas, el cual se prevé que entre en vigor el 1 de enero de 2023. "¿Por qué tienen beneficios extraordinarios? Porque suben los precios. En vez de atacar el tema, bajar los precios y nos beneficiamos todos, lo que decimos es gravar los beneficios que tienen, y con eso intentamos cubrir los costes que tenemos que hacer. Es decir, no atacamos el fondo de la cuestión", analiza.

Es decir, para O'Kean la solución pasaría por un sistema de control de precios, algo que lamenta que en el contexto europeo no sea posible, como explica en el vídeo que acompaña a estas líneas. Además, cree que dar 200 euros de ayuda a una familia "de aquí a diciembre" no solucionará el problema. "La gente no va a llegar a final de mes y vamos a tener un problema gordo, o lo estamos teniendo ya", avisa.