José Luis Azañón, empresario: "Estoy convencido de que todos conocemos a alguien que se ha cogido una baja fraudulenta"

El empresario responde a las palabras de la sindicalista Afra Blanco, quien ha afirmado en laSexta Xplica que a la mayoría de los empresarios españoles no les importa la salud de sus trabajadores, porque de lo contrario, no se hablaría de absentismo, sino de bajas.

Afra Blanco carga en laSexta Xplica contra el discurso que vincula las bajas laborales con el absentismo y sostiene que el verdadero problema es la falta de inversión en prevención y salud laboral. Además, defiende que las empresas ya disponen de mecanismos para actuar ante posibles fraudes y reprocha a la Patronal que priorice el coste económico de las ausencias frente a la salud de los trabajadores.

El empresario José Luis Azañón responde a la sindicalista: "Queda muy bien decir que los empresarios somos unos negreros y que no pagamos horas extras, todo el mundo lo compra".

"Te voy a decir una cosa: estoy convencido de que cualquiera conoce a alguien que ha cogido una baja fraudulenta", asegura, provocando un gran revuelo en plató con sus palabras.

Azañón asegura que "las mutuas están atadas de pies y manos" y que "los médicos están tan saturados que no pueden dedicarle el tiempo necesario".

Para el empresario, las condiciones laborales son hoy mejores que nunca porque, por ejemplo, "las sillas son ergonómicas" y "las pantallas están situadas a la altura correcta". "Hace 20 años eso no existía", insiste.

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