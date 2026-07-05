Muerde tanto refrescos como latas de cerveza: el peligroso pez cabeza de liebre que ha invadido los mares de Grecia

Los detalles Con sus grandes dientes frontales, este animal llegó a través del Canal de Suez en 2005 procedente del Mar Rojo. Está poniendo en jaque a la economía pesquera helena.

Grecia enfrenta una amenaza en sus mares con el pez cabeza de liebre, una especie invasora agresiva que llegó al Mediterráneo oriental desde el Mar Rojo a través del Canal de Suez en 2005. Este pez no solo puede morder objetos metálicos con sus grandes dientes frontales, sino que también representa un riesgo para la economía pesquera griega. Dado que el pez no es comestible por su potente toxina mortal, el gobierno griego ha decidido pagar 5,33 euros por kilo a quienes los capturen, como parte de una acción piloto para mitigar su impacto y proteger el ecosistema marino.

Grecia se enfrenta a un peligroso enemigo. A un duro adversario que vive en los mares. En esas cristalinas aguas helenas en las que se ha instalado un invasor. En las que nada el pez cabeza de liebre, un animal más que agresivo capaz de morder con sus grandes dientes frontales tanto latas de refresco como de cervezas.

Capaz de amenazar al mismísimo Mediterráneo y de poner en jaque la economía pesquera en Grecia. Tal es la situación que el Gobierno griego va a pagar a todo aquel que pueda capturarles y evitar que hagan más daño del que ya están haciendo.

"El precio que se subvencionará por la captura del pez cabeza de liebre en el marco de esta acción piloto es de 5,33 euros por kilo", ha expuesto Margaritis Schinás, ministro de Desarrollo Rural y Alimentación del Ejecutivo heleno.

Además, ha subrayado que el precio es "una remuneración neta para los pescadores".

El pez en cuestión es una especie invasora que llegó en 2005 al Mediterráneo oriental procedente del Mar Rojo, transportada a través del Canal de Suez.

Y no es comestible, debido a una potente toxina que resulta mortal para todo aquel que la ingiera.

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