¿Qué ha pasado? Estas cifras suponen un descenso con respecto a las manifestaciones del pasado sábado 14 de noviembre, cuando según el Ministerio fueron 106.000 las personas que salieron a la calle -200.000 según las organizaciones convocantes-.

Este sábado, miles de personas han salido a las calles de Francia en la sexta semana de movilizaciones sociales, con cifras de participación que varían entre 80.000, según el Ministerio del Interior, y 150.000, según los organizadores. Las protestas, que comenzaron en el ámbito educativo, se han ampliado para abordar la carestía de la vida y la violencia policial. Aunque las manifestaciones han sido mayormente pacíficas, en París se registraron enfrentamientos al final del evento. Con la presencia de sindicatos y movimientos como los Chalecos Amarillos, los manifestantes han exigido respuestas a sus demandas sociales y han anunciado una huelga para el 1 de diciembre.

Al menos 80.000 personas, según el Ministerio del Interior, 150.000, según los convocantes, han tomado este sábado las calles de las principales ciudades de Francia en la sexta semana de movilizaciones sociales iniciadas al hilo de las protestas en educación, pero que se han ampliado para protestar por la carestía de la vida o la violencia policial. Durante la tarde se ha detenido a 144 personas.

Estas cifras suponen un descenso con respecto a las manifestaciones del pasado sábado 14 de noviembre, cuando según el Ministerio fueron 106.000 las personas que salieron a la calle -200.000 según las organizaciones convocantes-. El Ministerio del Interior ha destacado que las protestas se han desarrollado de forma "generalmente tranquila" y "con un descenso notable respecto a los días anteriores". Con respecto a París, el Ministerio estima en 21.500 las personas que han secundado la protesta, mientras que los sindicatos estudiantiles elvan la cifra hasta 45.000.

No obstante, al término de la manifestación en París se han vuelto a registrar enfrentamientos entre la Policía y algunos manifestantes. La tensión se ha trasladado a la plaza de la Nación, donde los agentes han realizado cargas policiales después de una protesta que había transcurrido mayoritariamente de forma pacífica. En total, se han practicado 144 detenciones en todo el país.

"Muchos piensan que con el invierno y las próximas elecciones presidenciales, todos dejarán de lado su enfado, pero yo no lo creo, porque nadie puede permitirse el lujo de esperar seis meses. El gobierno debe escuchar estas demandas sociales o dimitir", ha declarado durante la marcha, concretamente desde la plaza de la República, la eurodiputada del partido La Francia Insumisa Manon Aubry.

En la marcha de París se han podido ver chalecos y banderas de los sindicatos General del Trabajo (CGT), Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Fuerza Obrera (FO), Federación Sindical Unitaria (FSU) y Solidarios, así como de partidos políticos de izquierda junto a organizaciones estudiantiles y los ya emblemáticos Chalecos Amarillos.

"Generación Z contra la selectividad y la militarización" o "No a la licencia para matar", en referencia a la ley sobre la presunción de uso legal de armas por parte de las fuerzas del orden aprobada el viernes en el Parlamento francés, han sido algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas.

Referencias a la huelga del 1 de diciembre

Durante la protesta también se han hecho referencias a la próxima huelga convocada para el 1 de diciembre. "Este será un día importante para reiterar que, en lo que respecta a los salarios de los funcionarios públicos, en particular los del personal de Educación Nacional, la respuesta dada no es satisfactoria y existe una urgencia absoluta", ha explicado una portavoz del sindicato de profesorado Snes-FSU, Sophie Vénétitay, en declaraciones a la cadena BFMTV.

También han tenido una presencia destacada los sindicatos estudiantiles. "Solo hemos recibido migajas, pero queremos el pastel entero", ha explicado un representante los estudiantes de secundaria, Ryad Rani, que ha reiterado las demandas, en particular la renovación de los edificios escolares. "No nos rendiremos. Llegaremos hasta el final", ha remachado. Piden así medidas para combatir la pobreza estudiantil, el fin de la selectiviad universitaria y un aumento de las plazas universitarias.

Desde el movimiento de los Chalecos Amarillos han pedido "avanzar hacia una revolución en el sentido noble y pacífico del término". "Queremos que el pueblo recupere el poder sobre las instituciones", ha indicado una portavoz del grupo, Azelma Signaux. La convocatoria ha tenido eco también en otras ciudades, como Lyon, donde la Polícia ha empleado gas lacrimógeno, o Marsella, donde el protagonismo ha sido para la Orquesta del Nuevo Mundo que ha tocado para las aproximadamente 4.600 personas reunidas.

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