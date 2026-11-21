Los detalles El presidente estadounidense sostiene que el pacto con Teherán debe ser indefinido y garantizar que el país persa no pueda desarrollar armas nucleares, pese a que el conflicto sigue sin resolverse y las hostilidades continúan de forma esporádica.

La tensión entre Estados Unidos e Irán persiste, pero Donald Trump confía en un acuerdo cercano. El presidente estadounidense busca un pacto permanente con Teherán y minimiza la importancia de un cambio de régimen, destacando que ya ha eliminado dos regímenes. Trump insiste en que cualquier acuerdo debe ser indefinido y evitar que Irán obtenga armamento nuclear. Aunque reconoce la dificultad de negociar con el liderazgo iraní, sigue comprometido con una solución. Desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, las hostilidades continúan pese a intentos de tregua.

La guerra entre Estados Unidos e Irán parece lejos de llegar a su fin, pero Donald Trump se muestra convencido de que un acuerdo está cerca. El presidente estadounidense asegura que pretende alcanzar un pacto permanente con Teherán y afirma que ya ha eliminado dos regímenes, restando importancia a la posibilidad de un cambio de liderazgo en el país.

"Voy a hacer un acuerdo permanente con Irán. Nunca me importó demasiado el régimen. Algunas personas hablaron de cambio de régimen, pero expliquen qué significa eso. Ya he eliminado dos regímenes", ha afirmado Trump.

El mandatario ha insistido este sábado en que cualquier acuerdo debe tener carácter indefinido y evitar que Irán pueda hacerse con armamento nuclear. "Voy a firmar un acuerdo que tenga un carácter indefinido. No permitiré que nadie les brinde la capacidad de obtener un arma nuclear", ha declarado en una entrevista con Fox News. Sin embargo, Trump también ha reconocido que negociar con el actual liderazgo iraní resulta sumamente difícil, en un contexto marcado por la incertidumbre y la ausencia de una solución definitiva al conflicto.

Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva contra Irán el 28 de febrero. Desde entonces, Teherán ha respondido con ataques contra instalaciones en Israel y bases militares estadounidenses situadas en distintos países de la región.

A mediados de junio, ambos países firmaron un memorando para avanzar hacia el cese de las hostilidades. No obstante, la tregua no logró consolidarse y poco después volvieron a producirse ataques cruzados.

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