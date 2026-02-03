Javier Guardiola, diputado del PSM: "La realidad es que quieren privatizar las pensiones"

El diputado socialista denuncia en laSexta Xplica que "la derecha ha votado sistemáticamente en contra de todas estas políticas para solventar el problema de las pensiones": "Lo que quieren es privatizar".

Durante el debate sobre el futuro del sistema de pensiones en la Sexta Xplica, el diputado del PSM Javier Guardiola aseguró que existe una estrategia deliberada : "Lo que vemos aquí es un mareo para no decir la realidad de lo que hay detrás, que es que quieren privatizar las pensiones".

Guardiola critica el discurso que alerta sobre la supuesta imposibilidad de pagar las pensiones en el futuro, al considerar que se trata de un "señalamiento" interesado. "Cuando se dice que no se van a poder pagar las pensiones, lo que se está haciendo es señalar al sistema público para justificar su eliminación", sostiene.

Frente a ese planteamiento, Guardiola enumera varias medidas que, a su juicio, permitirían garantizar la sostenibilidad del sistema público. Entre ellas, destaca el aumento del número de cotizantes hasta alcanzar los 22 millones de trabajadores en la Seguridad Social, la subida del salario mínimo interprofesional y la recuperación de la hucha de las pensiones, eliminada, según recordó, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

"También facilitar la conciliación o aumentar a 19 semanas los permisos de maternidad o paternidad o que, por ejemplo, haya trabajadores que vengan aquí a España a trabajar y se regule para que tengan derechos y no se les explote", añade Javier.

"La realidad es que a todas estas políticas la derecha ha votado sistemáticamente en contra", afirma, señalando directamente al Partido Popular y a Vox. "Para todas las políticas destinadas a solventar el problema de las pensiones han votado en contra el PP y Vox", concluye.