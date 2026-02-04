El emotivo reencuentro de Jalis de la Serna con Lucía, tras su trasplante de corazón: "Ahora tengo dos cumpleaños"

Dos semanas después de su operación, Lucía recibe la visita de Jalis de la Serna, testigo directo de su trasplante de corazón. Una recuperación emocionante que marca el inicio de una nueva vida.

Las cámaras de Apatrullando vuelven al Hospital Gregorio Marañon dos semanas después de la operación de Lucía. Nada más entrar en la habitación, la emoción es inevitable. "Qué maravilla verte consciente", le dice Jalis de la Serna al verla despierta y recuperándose favorablemente.

"Yo he visto tu corazón latir", recuerda Jalis, visiblemente emocionado. Ha sido testigo directo de la intervención en el quirófano, y ahora vuelve a encontrarse con Lucía, ya con una nueva oportunidad de vida gracias al trasplante. Ahora, su día a día ha cambiado por completo. "No me canso", asegura Lucía con una sonrisa. "Hace dos semanas tu corazón estaba en el cuerpo de otra persona" le comenta Jalis,a lo que ella responde con naturalidad: "Ya no. Es como si fuera mío de siempre. Ahora tengo dos cumpleaños".

La emoción también es compartida por su familia. "Ha sido como verla nacer otra vez, ver sus primeros pasos, comprobar que ya no se cansa", explica su madre.

Antes de la operación, Lucía practicaba gimnasia deportiva y competía a nivel nacional. Los médicos le han asegurado que, si lo desea, podrá volver a hacer deporte. "Noto que el corazón va muy rápido,¿podré volver a hacer deporte?", se pregunta Lucía, ilusionada ante esta nueva etapa.

