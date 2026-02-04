El mensaje de una madre al donar los órganos de su hijo fallecido de 20 años: "Nunca imaginamos que sería el final"

Marisa, coordinadora de trasplantes del hospital, acompaña a Jalis de la Serna y a Nuria, madre de Marco, el joven que falleció a los 20 años, a explicar cómo se acompaña a una familia en un momento tan difícil como el aceptar ser donante de órganos.

El éxito de un trasplante comienza mucho antes del quirófano, en el instante en que una familia acepta donar los órganos de un ser querido. Marco falleció con solo 20 años y Nuria, su madre, no dudó.

Marco padecía una enfermedad neuromuscular de base, pero su último ingreso hospitalario se debió a un proceso respiratorio. "Llegamos a urgencias y no podíamos imaginar que sería el final", confiesa Nuria, todavía conmocionada por la rapidez con la que todo ocurrió.

Cuando los médicos confirmaron que no había marcha atrás, una pregunta se abrió paso con claridad en su mente: si su hijo podía ser donante de órganos. "Lo tuve claro desde el primer momento", recuerda. Fue entonces cuando entró en escena Marisa, la coordinadora de trasplantes del hospital, encargada de acompañar a la familia en uno de los momentos más duros de su vida.

Su labor fue explicar el proceso, resolver dudas y guiar a la madre de Marco en una decisión que, pese al sufrimiento, acabaría convirtiéndose en esperanza para otras personas.

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: Trasplantes, vidas contrarreloj en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.