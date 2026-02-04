"Saber que Marco está en algún lado nos ayuda a seguir": el emocionante momento en el que una madre decide donar los órganos de su hijo fallecido

Aunque nada borra la pérdida, la donación de Marco supone un pequeña esperanza para la familia."Nos ayuda a superar el duelo y a seguir adelante", confiesa Nuria, ante Jalis de la Serna y Marisa, la coordinadora de trasplantes del hospital.

Cuando Marco, un joven de 20 años, falleció tras una enfermedad neuromuscular agravada por un proceso respiratorio, su familia atravesó los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, su historia no terminó con la pérdida: su decisión de donar órganos ofreció consuelo y esperanza a otras personas.

Marisa, coordinadora de trasplantes de cuatro hospitales de la Comunidad de Madrid, recuerda que el caso de Marco fue poco habitual. "Estamos acostumbrados a que, desde que comunicamos el fallecimiento, no pase mucho tiempo hasta la donación. Pero en este caso, Marco permaneció ingresado cerca de diez días, y tuvimos que esperar casi una semana más antes de que pudiera convertirse en donante", explica.

Para los coordinadores de trasplantes, uno de los momentos más delicados es el diálogo con la familia. "Hay que respetar los tiempos, darles espacio para asumir la pérdida y la muerte", señala. "Al recibir una mala noticia, las personas atraviesan un shock; después llega un momento de mayor estabilidad en el que pueden tomar decisiones".

La madre de Marco, Nuria, recuerda esos días con emociones encontradas. "Lo recuerdo con duda y con miedo, porque hasta el final siempre hay esperanza", confiesa mientras acompaña al equipo a un box de críticos del hospital. "Nunca se nos puede olvidar que aquí estaba su hijo y que en este espacio tuvieron que estar tres días. Fueron tres días en los que lo arroparon", añade Marisa.

"Nada elimina la pérdida de tu hijo, pero es la forma de hacerlo más dulce. Esa sensación de que está en algún lado, de que Marco continúa aquí, nos ayuda a superar el duelo y a seguir adelante", concluye Nuria.

