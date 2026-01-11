Jorge Branger, sobre que se compare a Donald Trump con Hitler: "Ganó con un 50% de los votos y Pedro Sánchez apenas supera el 30%"

Jorge Branger afirma que se está hablando muy alegremente de "dictadores", pero que Donald Trump ha ganado las elecciones. Afra Blanco le recuerda que Hitler también lo hizo y el emprendedor se muestra indignado con la comparación.

laSexta Xplica pone sobre la mesa una cuestión trascendental: ¿está en peligro la democracia? Una pregunta que resuena con más fuerza tras la intervención de EEUU en Venezuela. "Donald Trump ganó las elecciones con un 50% de los votos", comenta Jorge Branger en pleno debate antes de ser interrumpido por Afra Blanco, quien le recuerda que Hitler también lo hizo.

El emprendedor responde señalando al presidente del Gobierno de España y siguiendo con el argumento expuesto desde el principio acerca de los apoyos recibidos por parte de la ciudadanía al mandatario estadounidense: "Tenemos aquí a Pedro Sánchez que apenas supera el 30%".

Branger afirma estar alucinado con las comparaciones que hace la sindicalista de Trump con Hitler o Goebbels. "Estoy convencido de que si Trump hubiera sido presidente en 1942 y hubiese capturado a Hitler y Stalin los de izquierdas estarían en contra de él", defiende, para después asegurar que ha visto cómo en las redes sociales hay gente que "ha cambiado la bandera de Palestina por la de Venezuela sin saber siquiera cuál es la situación devastadora que lleva viviendo durante tres décadas".

"Hay que diferenciar quién es el verdadero dictador y Venezuela no ha tenido uno, sino dos: Hugo Chávez y Nicolás Maduro", defiende.

"Trump hubiera pactado con Hitler si hubiera conseguido un buen 'deal' (trato)", le responde el sociólogo Rafa López. "Es lo que ha hecho en Venezuela, donde ha mantenido toda la estructura de la dictadura chavista. No va por ideología, sino por intereses", defiende.

