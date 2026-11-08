Monrosi: "Para el PP de la Comunidad de Madrid la educación, las pensiones o la sanidad son un negocio"

El periodista también ha querido salir en defensa de los docentes: "Los profesores no son terroristas. Los profesores no son un coro rociero, los profesores no son alborotadores".

El periodista de elDiario.es José Enrique Monrosi ha criticado en laSexta Xplica la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de las protestas de los docentes en la Comunidad de Madrid. Monrosi ha denunciado tanto las políticas educativas del Ejecutivo autonómico como el trato que, a su juicio, están recibiendo los profesores que se movilizan para reclamar mejoras en la educación pública.

"Ya sabemos que para el PP de la Comunidad de Madrid la educación, las pensiones o la sanidad son un negocio y hace millonarios a mucha gente el negocio de la sanidad, por ejemplo. Y falta meterle mano también al negocio de la educación", ha afirmado, vinculando esta situación con lo que considera una degradación permanente de los servicios públicos.

El periodista también ha querido salir en defensa de los docentes frente a las descalificaciones que, según ha denunciado, están recibiendo durante las movilizaciones. "Los profesores no son terroristas. Los profesores no son un coro rociero, los profesores no son alborotadores. Los profesores y las profesoras son profesores y profesoras", ha recalcado.

En este sentido, Monrosi ha condenado las actuaciones policiales denunciadas durante las protestas y ha insistido en que los docentes no deberían recibir ese trato por defender sus reivindicaciones: "Todos deberíamos concluir que ni a los profesores ni a las profesoras se les apalea", ha señalado.

Además, ha reprochado al Gobierno regional que todavía no haya recibido a los representantes de los trabajadores para escuchar sus demandas: "Es una vergüenza que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es la patronal en este caso, no haya recibido a sus trabajadores".

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