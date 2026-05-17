Una periodista mexicana asegura que "Ayuso fue libre y no hubo ningún tipo de amenaza": "Nadie la persiguió"

Durante su intervención, Luna Palencia ha señalado que "hay empresarios mexicanos bastante enfadados por lo que está sucediendo con este tema" tras el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En laSexta Xplica, la periodista mexicana Claudia Luna Palencia ha asegurado que el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México ha generado un creciente malestar entre empresarios mexicanos y advirtió de posibles consecuencias económicas y diplomáticas tras la polémica suscitada por la presidenta madrileña.

Durante su intervención, Luna Palencia ha afirmado que, según fuentes consultadas "de exteriores y de la embajada", Ayuso "fue por libre en su agenda" y ha negado rotundamente que existiera algún tipo de amenaza contra ella durante su estancia en México.

"No hubo absolutamente ninguna amenaza, ni nadie la persiguió, ni hubo una amenaza del narcotráfico", ha expresado la periodista, quien aseguró que la ausencia de la presidenta madrileña en algunos actos públicos "fue una decisión aparentemente unilateral".

La colaboradora ha explicado además que el viaje, presentado inicialmente como una visita orientada a captar inversiones, ha terminado generando "muchos interrogantes" y un fuerte rechazo en determinados sectores empresariales mexicanos.

En ese sentido, ha señalado que Ayuso "sigue insistiendo en liderar una revolución cultural histórica anacrónica", en referencia al debate sobre la figura de Hernán Cortés. "Ya hay empresarios mexicanos bastante enfadados por lo que está sucediendo con este tema", ha afirmado Luna Palencia, que además preside el Círculo Empresarial México-Latam-España.

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