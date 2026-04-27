Un autónomo sobre los impuestos: "Aunque la presión fiscal esté por debajo de la media europea, el esfuerzo fiscal es alto"

"Cuando le subes la cuota de autónomos al autónomo que menos factura, estás haciendo muchísimo daño a la economía del país", ha advertido un joven en laSexta Xplica, en un nuevo debate centrado en los impuestos.

LaSexta Xplica pone el foco esta semana en los impuestos y en la presión que soportan los trabajadores autónomos."Yo entiendo que últimamente está muy difícil defender a capa y espada el discurso dominante de la izquierda. Parece que no hay espíritu crítico, ninguno y no se puede discutir con los disparates", ha señalado un autónomo invitado al programa.

El joven ha matizado, no obstante, que aunque los datos de presión fiscal sitúen a España por debajo de la media de la Unión Europea, "los sueldos son muy bajos y el esfuerzo fiscal es de los más altos de todos lados".

Además, ha puesto el acento en la llamada cuña fiscal: "Está seis puntos por encima de la media de Europa, por no hablar de que está como 15 puntos por encima de China. Vivimos en una economía globalizada y competimos a nivel global, sobre todo en mercados digitales". "Cuando le subes la cuota de autónomos al que menos factura, estás haciendo muchísimo daño a la economía del país", ha concluido.

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