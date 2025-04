La activista María González llama a la huelga de alquileres: "Como especulan tanto, ya te sale decir mercado de vivienda"

María González denunció en laSexta Xplica que "los ricos siguen acumulando propiedades, porque no se les pone ningún tipo de impuesto", mientras a los inquilinos no se les "ayuda de ninguna forma".

La activista María González contó en laSexta Xplica que estuvo este sábado en la manifestación de Madrid por la vivienda, aunque le hubiera "gustado estar en las manifestaciones de Canarias", su "tierra". "Ahora se me van a tirar todos encima por llamar a la desobediencia civil, pero como no nos escuchan, yo llamo a la huelga de alquileres", declaró, a lo que añadió: "Ya te sale decir mercado de vivienda, porque como especulan tanto con esto...".

En este sentido, la activista criticó que "los ricos siguen acumulando propiedades, porque no se les pone ningún tipo de impuesto". "Y, mientras, a nosotros no se nos ayuda de ninguna forma, por lo que no estamos saneando lo que es nuestro parque público de vivienda", lamentó González.

Por su parte, Afra Blanco definió a la protesta por el problema de la vivienda como "una manifestación plural, con personas de diversas edades y reivindicaciones". "Hace falta poco más para escuchar a las calles de España temblar. Ha sido una manifestación exitosa. Si nos han querido escuchar, mejor, y si no, seguiremos con ella", advirtió la sindicalista.