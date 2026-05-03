Una portavoz del Sindicato de Inquilinas, a una de los propietarios: "Sois especuladores, los culpables de empobrecer a la clase trabajadora"

El enfrentamiento entre Ruth Galán y Ana González en laSexta Xplica refleja el choque entre propietarios e inquilinos en el debate sobre la vivienda.

El debate sobre la vivienda en laSexta Xplica deja un tenso enfrentamiento entre representantes de propietarios e inquilinos

La portavoz de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana, Ana González, presentada por José Yélamo como representante de los pequeños propietarios, defiende que el problema radica en la presión normativa y fiscal sobre los rentistas. "Hay en este país una fiscalidad confiscatoria porque se trata a la vivienda fiscalmente hablando, como si fuera un activo", asegura.

González sostiene que el mercado está dominado por pequeños propietarios "de una o dos viviendas", y advierte de que muchos están abandonando el alquiler debido a que, opina, "el mercado del alquiler tradicional vive con muchísima inseguridad jurídica y un gran peso y mucho miedo por parte de los propietarios para alquilar" por, a su juicio, las políticas que ahora se pretenden llevar a cabo. "El mercado del alquiler tradicional está asfixiado", añade.

Además, rechaza que se responsabilice a los arrendadores y corrige a la sindicalista Afra Blanco, que ha apuntado hace unos minutos hacia esa dirección: "Es muy tóxico focalizar la responsabilidad al propietario".

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Ruth Galán, le responde con dureza: "Los propietarios y los pequeños propietarios son la gente que vive en su casa. Tú no representas a los propietarios. Tú representas a los especuladores de este país"

Galán eleva el tono al señalar directamente a los arrendadores como responsables de la situación: "Los especuladores de este país son los culpables de empobrecer a la clase trabajadora. No son las inquilinas" "Vamos a dejar de decir y vamos a dejar de criminalizar a las inquilinas, porque las inquilinas no son las culpables", dice, señalando al economista Javier Díaz-Giménez, quien dejaba claro en su intervención que esa es su posición.

Galán defiende la movilización social como la única salida y anuncia protestas: "El día 24 de mayo hay una movilización brutal y masiva. Vamos a salir a la calle para presionar a este Gobierno y al Congreso de los Diputados y que nos den una solución, porque la vivienda nos cuesta la vida".

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