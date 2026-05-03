"Es una pérdida de poder adquisitivo que tiene ventajas": los alemanes, divididos tras la retirada de las tropas de Trump

¿Qué está pasando? El republicano, en respuesta a las palabras de Merz sobre la ausencia de estrategia de EEUU en Irán, ha decidido "reducir drásticamente" su presencia militar en Alemania. Dijo que serían 5.000... pero ahora afirma que serán muchos más.

El enfoque de "o estás conmigo o estás contra mí" de Donald Trump ha llevado a consecuencias para Alemania, tras cuestionar la estrategia estadounidense en Oriente Medio. En respuesta a las críticas de Merz, Trump decidió reducir drásticamente la presencia militar en Alemania, retirando 5.000 tropas, afectando a localidades como Ramstein. Esta retirada ha dividido a la población alemana, ya que aunque podría aliviar la situación de la vivienda, también implica una pérdida económica significativa. Paralelamente, Alemania, bajo el liderazgo de Merz, planea un rearme y militarización, aumentando el gasto en defensa y recortando en sanidad, con el objetivo de tener el ejército convencional más fuerte de Europa para 2039.

O estás conmigo o estás contra mí. Es la forma de pensar de Donald Trump. Es la mentalidad del presidente de Estados Unidos. Una que, si se contraria, tiene consecuencias. Consecuencias como las que ha sufrido Alemania, país que se ha atrevido a cuestionar la labor norteamericana en Irán. En Oriente Medio. En un lugar del que Merz dijo que los estadounidenses "no tienen estrategia".

Y en cuanto el republicano escuchó tales palabras tomó una decisión. Una que consiste en retirar a sus tropas del país germano. De "reducir drásticamente" la presencia militar de Estados Unidos en Alemania. Una reducción de 5.000 militares que, dice Trump, va a ser mucho mayor.

Porque no le han gustado las palabras de Merz. De un canciller que afirmó que "una nación entera está siendo humillada por el liderazgo iraní". Lo dijo en referencia a Estados Unidos y, por ello, su país va a sufrir las consecuencias de no apoyar a Trump en la guerra en Oriente Medio.

¿Quién lo va a notar? La ciudadanía. Un pueblo teutón que está dividido ante la retirada de las tropas en, por ejemplo, Ramstein. En un lugar donde se encuentra la base estadounidense más grande en Europa.

"Ahora hay menos, pero siguen proporcionando empleos. Siguen alquilando y contribuyen al desarrollo de la región", cuenta una mujer de la localidad.

Y sí, afirman que va a suponer "una pérdida de poder adquisitivo" a la par que consideran que puede tener "ventajas": "Podría significar que la situación de la vivienda en la zona se alivie un poco".

Es la división que existe entre los alemanes. Unos alemanes que también opinan que sería "perjudicial" por el dinero que gastan los estadounidenses en la zona.

Alemania, rearme y militarización

El plan alemán, el plan de Merz, el rearme y la militarización. El gasto en defensa se dispara de los 80.000 millones a los casi 100.000 con un canciller que pretende dar un tijeretazo en Sanidad de casi 40.000 millones hasta 2030.

La idea, "conseguir el Ejército convencional más fuerte de Europa para 2039". La ruta a seguir, enviar cuestionarios de evaluación a 700.000 jóvenes para alcanzar el objetivo de reclutar a 200.000 reservistas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.