Jon Goitia, propietario y constructor: "No es creíble que los propietarios fueran razonablemente buenos y ahora se hayan vuelto todos avaros"

"Primero ha llegado la subida de exigencias a los propietarios, y detrás de la subida de exigencias ha llegado la subida de precios", defiende el propietario de alojamientos turísticos y constructor Jon Goitia en laSexta Xplica.

El constructor y propietario de alojamientos turísticos Jon Goitia asegura en laSextaXplica que el encarecimiento de la vivienda en alquiler no responde a un cambio de actitud de los propietarios, sino a un aumento de las exigencias y riesgos que afrontan, y cuestiona a quienes responsabilizan directamente a los arrendadores: "Lo que no es creíble es que los propietarios hasta hace unos años fueran razonablemente buenos y ahora se hayan vuelto todos avaros de manera inmediata".

Defiende que muchos propietarios son los mismos que hace años alquilaban sus viviendas a menor precio: "¿Se han vuelto avaros en los últimos tres años? No, sencillamente están reaccionando a lo que les llega".

Según explica, ese cambio responde a factores como el incremento de la carga fiscal. "Lo que les llega es la subida de impuestos, la inseguridad jurídica y que tienen que pagar seguro de impago y eso lo repercuten en el precio", asegura.

El constructor también apunta al impacto indirecto de la okupación en el mercado del alquiler y comenta que "hay muchos propietarios que ante el miedo de poder acabar con el piso okupado lo han quitado del mercado". A su juicio, esta situación reduce la oferta disponible y presiona los precios al alza.

"Cada vez hay menos pisos en alquiler y los que quedan os suben el precio. Porque claro, cuando en un negocio te suben el riesgo, le exiges más rentabilidad al capital", añade, provocando la indignación de algunos inquilinos, presionados por los fondos buitres, allí presentes, quienes defienden que la vivienda no es un negocio. "Primero ha llegado la subida de exigencias a los propietarios, y detrás de la subida de exigencias ha llegado la subida de precios", insiste el empresario.

Por último, asegura que la actitud del Gobierno de molestarse por la caída del decreto que permitía prorrogar los alquileres "ha sido un ejercicio gratuito para enfrentar más a propietarios con inquilinos". En su opinión, este tipo de iniciativas y la propuestas más intervencionistas generan incertidumbre: "Los propietarios están más temerosos, porque piensan que esta vez no ha salido, pero que a la siguiente, a lo mejor sí".

"Y los inquilinos tiene ahora más inquina, porque ahí vieron unas esperanzas que no se han cumplido. Esto solo ha servido para enconar más", concluye.

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