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Más ágiles y flexibles

Las ventajas de las empresas autogestionadas que apuestan por un liderazgo compartido: "Desaparecen los favoritismos y el miedo a hablar con un superior"

Los detalles En la empresa de Drolma Lizcano, "cada uno se autogestiona y se organiza como necesite, sin necesidad de una aprobación de nadie", tal y como señala la CEO de 'ALQVIMIA'.

Empresa autogestionada
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Drolma Lizcano es la CEO de 'ALQVIMIA', la empresa que fundó su padre. Sin embargo, solo lo es de puertas hacia fuera, porque dentro es una más. "Nadie me viene a mí como CEO para tomar decisiones", expresa.

Y es que en su empresa, cada uno toma sus propias decisiones: "Cada uno se autogestiona y se organiza como necesite organizarse, sin necesidad de una aprobación de nadie", señala la empresaria, quien subraya que "la gente está más implicada y se siente más responsable de su trabajo".

La suya fue la primera empresa autogestionada de España, pero cada vez son más las organizaciones que apuestan por este modelo de liderazgo compartido.

Gina Fors, experta en Recursos Humanos y fundadora de 'Metanoia', indica que, en su caso, "no hay un jefe de equipo" y, sin embargo, "hay más liderazgo porque hay mas claridad de responsabilidades". "En vez de acumularse en una persona, se distribuyen", apunta.

Allí no hay un jefe que decida un incremento de sueldo, sino que, tal y como explica Fors, "hay un proceso transparente que marca cómo se toma esa decisión y en él participan muchas personas".

Tampoco hay que pedir permiso para tomar decisiones, lo que, destaca la fundadora de 'Metanoia', " no significa no colaborar". "Tu puedes pedir información, consejo, pero la decisión la toma quien tiene esa responsabilidad", expresa, al tiempo que apostilla que "la puedes ejercer sin tener que rendir cuentas o estar supeditado a la validación de un jefe", manifiesta al respecto.

Por su parte, Cristian y Nuría llevan años trabajando en 'ALQVIMIA'. En el caso del trabajador, subraya al respecto que "hay mucha más agilidad a la hora de tomar decisiones", mientras que Nuría dice que se trata de un "sistema horizontal, en el que desaparecen los favoritismos y el miedo a hablar con un superior", ya que pueden hablar entre todos y todas sus voces se escuchan.

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