Javier Chicote: "La izquierda siempre ha repetido el mantra de la sanidad en Madrid y y siguen sin gobernar allí"

El periodista de ABC ha puesto el "interés político" en el foco tras lo sucedido en el hospital de Torrejón con Ribera Salud: "La sanidad pública en Madrid funciona razonablemente bien, pero siempre se habla más de eso aquí".

Javier Chicote ha estado en laSexta Xplica para tratar, entre otras cosas, de lo que ha sucedido en el Hospital de Torrejón. De la gestión que ha hecho en el mismo el grupo Ribera Salud y de la polémica surgida tras los audios de su CEO en los que, a tenor de sus palabras, daban prioridad al beneficio económico a la salud de los pacientes.

"No hay problema en que haya gestión privada en un servicio público como puede ser la Sanidad o la Educación. O en las carreteras. No tiene por qué pasar nada, y estas empresas tienen que ganar dinero para poder funcionar. Otra cosa es que haya una mala praxis, y si es lo que ha sucedido hay que depurar responsabilidades", ha expresado.

El periodista de ABC ha hablado de la inspección de la Comunidad de Madrid, que califica como "forzada" y "rápida": "Dicen que no hay evidencias de que haya reutilizaciones de material sanitario de un solo uso. Creo que ha sido precipitado. Hay que investigarlo".

Para terminar, Chicote ha puesto el tema político de fondo en el caso del Hospital de Torrejón: "Soy usuario de la sanidad pública madrileña y este es un mantra que la izquierda ha repetido siempre, y siguen sin gobernar en Madrid. Funciona razonablemente bien, pero siempre se habla más de esto aquí por un interés político evidente y más ahora que está Ayuso".

