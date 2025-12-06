Ayuso niega que Ribera Salud haya priorizado a pacientes en el hospital de Torrejón y afirma que han abierto una doble inspección

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su comparecencia en el Día de la Constitución.

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene que las últimas informaciones sobre el centro sanitario son "gravísimas". "Lo que se hace desde el Gobierno es tapar sus problemas de corrrupcion y gestión y exagerar las cuestiones de gestión del PP", asevera.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este sábado en su comparecencia por el Día de la Constitución que se ha abierto una nueva inspección en el hospital de Torrejón, que se suma a las 40 que se realizan anualmente. En ellas, afrma, "no parece" que Ribera Salud haya realizado ninguna mala praxis ni se han recibido quejas. En los últimos días, el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz ha protagonizado una gran polémica tras conocerse que su hospital público habría recibido instrucciones para alargar listas de espera y centrarse solo en los procedimientos más rentables.

Pero alargar intencionadamente estas listas no es la única supuesta negligencia a la que se enfrentaría el Grupo Ribera Salud en su gestión de las instalaciones sanitarias. Además, la empresa habría ordenado a sus empleados que reutilizaran productos sanitarios de un solo uso, una práctica que denunciaron los directivos despedidos de la corporativa en el canal ético interno.

Es por ello que la 'popular' se ha pronunciado en la mañana de esta jornada, en la que ha denunciado que no se hable "de las contrataciones a dedo de los hospitales de Ceuta y Melilla" ni se busquen "responsabilidades en la crisis porcina". Así, indica que "no se piden las mismas responsabilidades" entre la gestión del Gobierno madrileño y otras delegaciones.

Tras ser preguntada por esta polémica, ha explicado que "la estrategia del Gobierno es que las CCAA del PP" sean "su cajero automático para darles cifras económicas y de empleo": "Mientras tanto, tapan sus problemas de corrupción y sin embargo, exagerar y crear auténticos escándalos con todo la gestión de las comunidades 'populares".

"Han colado varios goles"

"Esta semana hemos visto cómo a un medio de comunicación le han colado varios goles, al que yo le pediría que unos audios que se han conocido en honor a la verdad, sean publicados íntegramente para que todos podamos extraer conclusiones. Cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre la otra tendrá respuesta contundente y sin paliativos", ha añadido.

De esta manera, ha querido trasladar todo su apoyo y agradecimiento a los sanitarios del centro de Torrejón y ha expuesto que es "gravísimo" denunciar que se han reutilizado materiales médicos y que se han encontrado restos humanos en las camas del hospital.

"Antes de empezar a negar e insultar, hemos hecho el trabajo que tendrían que hacer todos los medios de comunicación: abrir una nueva inspección que se une a las 40 anuales que tiene el hospital y que por supuesto, seguiremos incrementando", agrega.

Tras recabar los datos de estas inspecciones, traslada que las instalaciones han recibido una puntuación de 8,6, aunque según los medios hay "rencillas entre los directivos", y que "los datos de espera son inmejorables": "No ha habido quejas hasta el momento y por eso no se le puede poner en tela de juicio a todo el sistema sanitario por mucho que lo promueva Pedro Sánchez".

"Se pone en tela de juicio a los sanitarios y no lo voy a asumir. ¿Por qué los medios no cuentan todo lo que se ha estado investigando estos días y que dejan claro que el hospital ha hecho un trabajo impecable?", se pregunta.

Sobre si Ribera ha priorizado a unos pacientes por encima de otros para ganar dinero dice que "no lo parece": "Una cosa es que una persona en unas declaraciones, que se han extraído y cortado, diga algo que es innaceptable y otra diferente es qué ha hecho el hospital. Lo que se ha visto y se ha demostrado es que eso no ha sucedido. Otra cosa es que él haya propuesto una idea que es inasumible, que se ha filtrado y contextualizado".

Así, Ayuso asegura que el Gobierno quiere elevar este tema "a una crisis mundial" para "tapar todo aquello que le carcome", sentencia.

Sánchez, contra las "privatizaciones"

Mientras, el presidente socialista ha reivindicado la protección a la sanidad pública recogida en la Constitución al tiempo que ha cargado contra los "recortes" y "privatizaciones" que a su juicio aplican las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones a su llegada al acto conmemorativo del 47º aniversario de la Constitución, en la Cámara Baja. "Ante los recortes, los aumentos de la lista de espera, y también las privatizaciones que se están haciendo por parte de la administración del PP, ahí donde gobiernan, el artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos, y no el derecho a la privada", ha manifestado.

En ese sentido, ha reprochado que las privatizaciones se hacen siempre a favor de "las mismas empresas afines" a los gobiernos del PP con el objetivo de "llenar su cuenta de resultados". Por tanto se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano y utilizar "todas las herramienta del Estado" para defender ese artículo 43 y "hacer realidad una sanidad pública, gratuita, universal y equitativa".

