Pilar Gómez: "El caso de Torrejón se tiene que investigar hasta el final; incluso hay que llegar a quitarle la concesión"

El Sindicato de Enfermería denunció que el Hospital de Torrejón habría rebajado la gravedad de algunos pacientes para aumentar las listas de espera y reducir costes. Todos los detalles en este vídeo de laSexta Xplica.

Hace unos días saltó la noticia de que el Sindicato de Enfermería (SATSE) de Madrid denunció, el pasado mes de abril, el retriaje de pacientes graves como menos graves en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Según la organización, el objetivo habría sido alargar las listas de espera y, con ello, obtener un mayor beneficio económico.

La práctica denunciada perseguiría aumentar deliberadamente las listas de espera para gastar menos recursos: menos pruebas diagnósticas, menos personal y menos medios. El sistema de financiación podría permitir que el hospital reciba la misma cantidad de dinero, independientemente de si atiende a 1.000 o a 100.000 pacientes. De este modo, al atender a menos personas, el gasto sería menor.

"A mí me parece que el caso de Torrejón se tiene que investigar hasta el final", comenta Pilar Gómez. La periodista considera que una sola auditoría al centro "es insuficiente" y que es necesario ir más allá. "Sí, incluso hay que llegar a quitarle la concesión a esta empresa porque ha sido negligente, pues no hay problema en hacerlo", apunta la colaboradora en este vídeo de laSexta Xplica.

