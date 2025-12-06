Pablo Linde, periodista que destapó el escándalo del Hospital de Torrejón: "A lo mejor Ayuso no se ha leído la noticia"

El periodista, en laSexta Xplica, ha hablado del contexto en el que se produjo la reunión del CEO del grupo Ribera: "Es una reunión con una veintena de directivo. Dice que el hospital no es rentable, que nunca lo va a ser y que tienen que hacer todo esto".

Pablo Linde ha hablado en laSexta Xplica sobre el escándalo del Hospital de Torrejón. Sobre el caso que el periodista de 'El País' destapó acerca de la gestión del grupo Ribera Salud en el centro hospitalario, con unos audios de su CEO en los que, a tenor de sus palabras, priorizaba el negocio y el beneficio económico antes que la salud de los pacientes.

El periodista, en el programa, ha reaccionado al comunicado de Pablo Gallart, ya desvinculado de la gestión del hospital, en el que afirmaba que los audios estaban "editados y recortados". Palabras que, por cierto, ha compartido Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Es una reunión con una veintena de directivos. No está entero, es mucho más largo, pero el contexto lo explicamos. A lo mejor Ayuso no se ha leído la noticia", ha comentado.

Y lo explica: "Pinta un contexto negativo para los resultados del hospital. Que no es rentable, que nunca lo va a ser y que tienen que hacer todo esto. Lo que nadie va a poder decir es que él no dio la orden de aumentar la lista de espera porque lo hemos escuchado todos o lo de comprobar qué procesos eran más contributivos al EBITDA".

"No publicamos esto tan solo después de escuchar los audios, sino que recabo documentación donde estas órdenes están por escrito. Invito a Gallart a que lea mi texto y hablo de eso, que tienen problemas y que necesitan hacer todo esto porque no reciben bastante de la Comunidad de Madrid. Si Ayuso escuchase el audio entero verá que les echa la culpa", ha expuesto.

Linde ha insistido en la idea del grupo Ribera Salud en el Hospital de Torrejón: "Lo importante es si se dio la orden de espera y para priorizar procesos, y es que sí. Y sí, estos hospitales no pueden estar por encima de los públicos en las listas de espera porque ganan dinero con esos pacientes".

"Cuando tuve acceso a los audios corroboré que esas órdenes no eran solo de esa reunión y que estaban por escrito. No hemos publicado más porque cuanto más se sepa de quién y hacia quién van las órdenes más se compromete a las fuentes. Hemos pactado esto para que sepan que si quieren venir a por pruebas tenemos más", ha concluido Linde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.