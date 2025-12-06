Zaida Cantera tilda a Mazón de "impresentable" y apunta a Pradas: "Es espeluznante que presente estos mensajes un año después"

La exdiputada, en laSexta Xplica, ha apuntado a la exconsellera y afirma que "podía haber mostrado" esos WhatsApss a la jueza de Catarroja que investiga la DANA.

Zaida Cantera ha estado en laSexta Xplica para tratar, entre otras cosas, de los mensajes de Salomé Pradas durante el día 29 de octubre de 2024, el de la tragedia de la DANA. De unos WhatsApps que se han conocido recientemente y sobre los que la exdiputada ha sido tajante.

"Voy a hacer de abogada del diablo. Digo esto porque para mí Mazón es un impresentable", ha comenzado Cantera en su exposición.

Luego, la exdiputada ha tenido unas palabras más que contundentes para la que fuera consellera de la Generalitat: "Es espeluznante que haya presentado estos mensajes un año después, con las víctimas sufriendo lo que están sufriendo".

"Está investigada, pero podía habérselos mostrado a la jueza. Ya la han tomado testimonio, podía haber dicho 'toma esto son las pruebas que tengo'", ha insistido Cantera en laSexta Xplica.

Y ha añadido: "Hay jurisprudencia con esto. Le manda un mensaje a las 14:11 pero la comunicación no es bidireccional. La única forma que asume por omisión el mando único es lo que acaba de decir a través de su jefe de prensa, que borró sus mensajes. Es la puntilla de abogada del diablo, simplemente".

