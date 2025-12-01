La advertencia de una jubilada a los jóvenes: "En el momento en el que llegue la IA os va a barrer a todos"

Siciliana Elbar, jubilada, asegura que ni los jóvenes ni los pensionistas le importan "a nadie": "A largo plazo preparaos los jóvenes porque lo tenéis más negro que una hormiga".

Siciliana Elbar manda un mensaje en el plató de laSexta Xplica a los jóvenes: "Podéis emprender lo que queráis, pero en el momento en el que llegue la inteligencia artificial os va a barrer como escobas". "En el momento en el que vayáis a pedir trabajo os dirán que no porque ya tendrán a dos robots trabajando", asegura la pensionista, que destaca que "más claro, agua".

Sin embargo, un joven destaca que no comparte esa opinión "en absoluto" porque "la inteligencia artificial promueve la innovación". "De aquí para adelante es lo que va a haber", insiste la mujer, que señala que "no será a corto plazo": "A largo plazo preparaos los jóvenes porque lo tenéis más negro que una hormiga". "Entre que no se hace nada por vosotros porque no les importáis a nadie", asegura Siciliana, que destaca que tampoco importa a nadie los pensionistas: "Yo ya no sé si soy personal, animal o cosa".

"He llegado a la conclusión de que yo también soy memoria histórica", destaca la jubilada, que afirma que con los sueldos de los pensionistas solo falta que les tiren "a la cuneta": "Tenemos un 2% cuando a los funcionarios les han subido un 14%". Por último, la mujer manda un tajante mensaje a los jóvenes: "¿Estáis llorando vosotros?, que tenéis toda una vida por delante, que estáis en la flor de la vida, nosotros que estamos ya para el arrastre cómo tenemos que estar".

