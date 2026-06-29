Ignacio Escolar pone fecha a las elecciones generales: "En 2027, probablemente antes de las autonómicas"

En Al Rojo Vivo, el director de 'eldiario.es' vaticina que las elecciones generales serán en 2027 y no en 2026. Sobre los Presupuestos, señala que su aprobación dependerá de la negociación y del contexto electoral de los socios del Gobierno.

El director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, se ha mostrado convencido de que las próximas elecciones generales no se celebrarán en 2026. "Los que hablan de 2026 se equivocan. Serán en 2027, probablemente antes de las elecciones autonómicas", asegura.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno saque adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, Escolar cree que todo dependerá de la negociación con los socios parlamentarios. A su juicio, existen argumentos tanto a favor como en contra.

"Serían unos presupuestos expansivos, con margen para aumentar el gasto público y con capacidad para que cada grupo parlamentario pueda exhibir algún logro propio", explica. En su opinión, las cuentas permitirían al Ejecutivo ofrecer inversiones, mejoras sociales o medidas en materia de vivienda que resultarían atractivas para los partidos que han sostenido la mayoría de Pedro Sánchez.

Sin embargo, también ve importantes obstáculos. "Muchos de esos partidos ya están entrando en lógica electoral y buscan diferenciarse del PSOE. Pueden pensar, creo que equivocadamente, que les resulta más rentable situarse enfrente que llegar a las elecciones reivindicando que han conseguido inversiones para Cataluña, medidas para las clases trabajadoras o avances en vivienda", señala.

Por ello, considera que, aunque el Gobierno dispone de margen para construir una negociación beneficiosa para todos sus socios, "el interés político de esos partidos está hoy muy condicionado por las expectativas electorales".

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