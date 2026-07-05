Fascistas desfilando en pleno Washington DC: unos 400 radicales del grupo 'Patriot Front' campan a sus anchas en la capital

Los detalles Después de asaltar el Metro, salieron a las calles para, uniformados y con la cara tapada, marchar al ritmo de los tambores mientras lanzaban proclamas supremacistas.

Estados Unidos ha vuelto a 1939. Ha vuelto a ese año, a ese 20 de febrero de hace casi nueve décadas, cuando un grupo de nazis organizaron un evento disfrazado de patriótico en el Madison Square Garden. En un lugar que se llenó de esvásticas y de símbolos fascistas. A eso han vuelto. A eso, al menos, parecen haber vuelto después de una marcha unos 400 radicales del grupo nacionalista blanco 'Patriot Front' que han desfilado por las calles de Washington DC durante el 4 de julio.

Enmascarados, claro está. Con banderas confederadas. Desfilando como si fueran un grupo paramilitar y acompañados por el sonido de los tambores. Así ha sido, caminando como si nada por las calles de la capital de Estados Unidos el día del 250 aniversario de la independencia del país.

En los vídeos que se han compartido en redes sociales se puede ver al grupo caminando cerca del edificio del Capitolio vestidos con pantalones y gorras caqui, camisas azules, gafas de sol y con la cara tapada. "¡Recuperemos América!", coreaban.

Además, cerca del mediodía, abordaron trenes del Metro y salieron en New Carrollton, en Maryland, en los suburbios del noreste de Washington.

El grupo supremacista 'Patriot Front', junto a una mujer

Este grupo, conocido por sus uniformes, máscaras y manifestaciones espontáneas, se formó en 2017 separándose del grupo supremacista blanco 'Vanguard America', que estuvo en el centro de la protesta 'Unite the Right' en Charlottesville.

En el manifiesto, que se puede ver en su página web, dejan claro cuáles son sus ideales: "La democracia le ha fallado a esta nación que alguna vez fue grande. Se necesita un reinicio radical para regresar a las tradiciones y virtudes de nuestros antepasados".

Esta marcha llega después de que Donald Trump, en un 4 de julio que convirtió en una fiesta para celebrarse a sí mismo, alertara de una supuesta amenaza comunista. "Son el enemigo de la libertad, la Constitución y el 4 de julio de 1776".

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