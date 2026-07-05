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"No es nadie importante"

Emilio Delgado: "Vito Quiles es el calcetín en el que meten la mano el PP y Vox y le hacen hablar y gesticular"

Emilio Delgado (Más Madrid) sostiene en laSexta Xplica que Vito Quiles es "un peón" de una estrategia más amplia vinculada a la derecha y la extrema derecha para desgastar gobiernos democráticos.

Emilio Delgado: "Vito Quiles es el calcetín en el que meten la mano el PP y Vox y le hacen hablar y gesticular"

laSexta Xplica analiza las últimas noticias sobre el agitador ultra Vito Quiles, y Emilio Delgado (Más Madrid) destaca que es llamativo que "estos elementos se repitan en distintos países en el entorno de la derecha y la extrema derecha". " Este tipo de personajes fingen una indignación moral por la democracia, pero nunca van a nadie de derechas", comenta.

"Vito Quiles es el calcetín en el que meten la mano PP y Vox y le hacen hablar y gesticular. No es nadie importante y está sobrerrepresentado", afirma.

A lo que sí le da importancia es al "papel que está teniendo el Partido Popular" y recuerda que el "secretario general de Madrid del PP se ha hecho vídeos con este personaje", para después añadir que además se le ha financiado a través de Negre con dinero público.

"Estos son los elementos que a mí me generan más interés porque explican que detrás de Vito Quiles en realidad lo que hay es una estructura amplia y seria para volcar gobiernos, que es lo que está sucediendo en medio mundo. Vito Quiles es un peón", sentencia.

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