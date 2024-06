Labia Talbi, hostelera, contó en laSexta Xplica que en su empresa "hay bastantes camareros que viven en pensiones porque no llegan". "No es que los sueldos sean bajos, porque en mi empresa se paga más de 1.300 euros, pero aún así no llegan. Actualmente, tengo a un chico que le han dicho que se tiene que ir en verano, y tiene un niño y una mujer", expresó la empresaria.

En este sentido, Talbi insistió en que "el problema no es el sueldo", sino que considera que "estamos levantando España por el lado equivocado". "No es el sueldo, porque ese chico por más que cobre 1.700 euros, está pagando 1.100 de alquiler y se lo quieren subir más. Yo no le voy a poder subir más el sueldo, por lo que el problema está en la vivienda", defendió.

Así, la hostelera manifestó que ellos pueden ofrecer "contratos y sueldos dignos, pero no solucionar el problema de la vivienda". Además, añadió que "el problema no está solo en la vivienda, sino que todo es carísimo": "Hay gente que no puede comprar carne todos los días, pese a cobrar mínimo 1.500 euros", lamentó.