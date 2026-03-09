Gonzalo Bernardos pide "contención" a las petroleras: "Se están aprovechando y especulando con las circunstancias"

El economista critica la rápida subida del precio de los combustibles tras tensiones internacionales y asegura que muchas gasolineras aumentan los precios aunque el petróleo que venden es comprado previamente.

El economistaGonzalo Bernardos ha pedido "contención" a las petroleras y a las gasolineras ante las recientes subidas del precio de los combustibles, que relaciona con las tensiones internacionales entre Israel, Estados Unidos e Irán.

"Quiero pedir a las petroleras contención, y a las gasolineras lo mismo", señala el economista, que considera injustificado que el precio del combustible suba de forma inmediata cuando estalla un conflicto internacional. "Si de pronto hay una guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán y al día siguiente ya suben las gasolineras el precio cuando tienen un petróleo que ya está comprado previamente, evidentemente se están aprovechando de la circunstancia", afirma.

Según Bernardos, esta práctica supone una forma de especulación. "Están cogiendo y sacando renta de profesionales y de familias para ellos mismos", denuncia. Además, critica que las subidas se aplican con rapidez mientras que las bajadas tardan mucho más en reflejarse en el precio final. Un fenómeno que lo denomina como "efecto pluma".

"Las gasolineras compran gasóleo y gasolina, y no lo hacen todos los días; muchas lo compran en plazos de una semana", señala. Por ello, considera que no tiene sentido que el precio cambie de forma inmediata ante acontecimientos internacionales. "Sería mucho más sencillo decir la verdad en lugar de intentar que comulguemos con ruedas de molino", concluye Bernardos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.