El mensaje de Gonzalo Bernarados tras la subida de precios: "Vamos a ser más pobres, aunque no sabemos cuánto tiempo ni en qué cantidad"

Ahora bien, el economista ha aseverado que no espera que el nivel de inflación llegue al alcanzado en 2022.

Las consecuencias de la ofensiva de Estados Unidos e Israel también son económicas. En la primera semana de conflicto, los precios de muchos productos han comenzado a subir, principalmente el petróleo.

Ante esta situación, Gonzalo Bernardos ha sido rotundo en laSexta Xplica: "Señoras y señores, vamos a ser más pobres. No sabemos por cuanto tiempo ni en qué cantidad".

"No obstante, no tiene por qué subir la inflación al 10,8% como cuando llegó en julio de 2022. Tenemos la incógnita de cuando Trump se aburrirá y dejará la guerra. Si la guerra es corta, esto es un resfriado. Si es larga, prepárense que el bolsillo les dolerá", ha añadido.

Además, ha dejado clara su posición en contra de una medida que baje el IVA para paliar la subida de precios: "Estoy harto que con las bajadas del IVA los que ya ganan mucho, que son las empresas, aún ganen más. Especialmente los supermercados".

