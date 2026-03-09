El acusado de matar y emparedar a su novia en Torremolinos se sienta en el banquillo por asesinar también a la madre de su hijo

Los detalles Este lunes arranca el juicio y le piden 28 años de cárcel por un crimen brutal que destapó otro: en comisaría alardeó de haber matado y emparedado a otra expareja, a la que encontraron tras una pared en la casa donde habían vivido juntos.

Marco, acusado de asesinar a su expareja Paula en Torremolinos en 2023, se sentó en el banquillo este lunes. Paula, de 28 años y madre de su hijo, sufrió maltrato continuado durante su relación de tres años. Tras romper con Marco y comenzar a salir con otra persona, él no lo aceptó y la mató con 16 puñaladas. Además, Marco confesó haber escondido el cuerpo de Sibora, su anterior pareja desaparecida desde 2014, en un falso muro. La Fiscalía solicita 28 años de prisión por el asesinato de Paula y 22 años más por el de Sibora. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista.

Mirando al frente, impasible y con gesto tranquilo se ha sentando este lunes en el banquillo Marco, quien está acusado de matar a Paula, a la que asestó 16 puñaladas, en una vivienda de Torremolinos, Málaga, en 2023.

La víctima tenía 28 años y era la madre de sus hijo y durante su relación de tres años, según recoge la Fiscalía, Paula vivió un calvario, con maltrato continuado e intentos de aislarla de su entorno. Finalmente, cuando ella rompió la relación, él no lo aceptó, y menos aún que empezara a salir con otra persona.

El día del crimen los vecinos escucharon los gritos: "He escuchado gritar '¡Socorro!' y hemos intentado entrar en la vivienda, pero no hemos podido", contó el 17 de mayo de 2023 un vecino.

Confesó tener escondido el cuerpo de su expareja

Tras cometer el asesinato, Marco trató de huir, pero la Policía dio con él horas después. En su declaración en comisaría añadió algo más, una información que los agentes no esperaban: les confesó tener escondido en otra vivienda el cuerpo de Sibora, su anterior pareja, que llevaba desaparecida desde 2014.

El acusado construyó una habitáculo y dentro de un cajón de madera lleno de cal ocultó el cadáver, en un falso muro que pasó desapercibido para los inquilinos que vivían ahí.

Ahora, piden para él 28 años de prisión por el asesinato de Paula, y por acabar con la vida de Sibora podría enfrentarse a otros 22 años.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

