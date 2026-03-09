Pérez Triana, sobre Irán: "Ali Jamenei habría dejado intrucciones de que el próximo líder tenía que ser alguien que, fundamentalmente, enojase a Trump"

Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, analiza en Al Rojo Vivo el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Jamenei. En el vídeo, los detalles.

Mojtaba Jamenei es el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Jamenei, desafiando así los deseos de Donald Trump que, pocas horas antes de su elección, amenazaba al próximo líder supremo de Irán: "No va a durar mucho sin nuestra aprobación", aseguró.

"Se dice que Ali Jamenei habría dejado instrucciones de que el próximo líder tenía que ser alguien que, fundamentalmente, disgustase a EEUU", afirma Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, en Al Rojo Vivo.

Mojtaba Jamenei, explica el analista, ha sido una figura que no se ha significado mucho, que ha estado siempre en la sombra y de la que hay muy poca información: "Aparece en 'Wikileaks', por ejemplo, porque acudió a una clínica de tratamiento de problemas de fertilidad en Londres".

De lo que se trata con este nombramiento es de "dar un mensaje claramente de continuidad, más allá de saltarse esa imagen de teocracia tecnocrática, donde los méritos son los que realmente colocan a uno en el poder, y pasamos a la continuidad dinástica (...) Blindar la idea de que todo sigue igual y que Irán sigue en la línea del líder fallecido".

Por su lado, y en cuanto a la percepción que se tiene en Irán ahora mismo es que "están aguantando": "Da igual los barcos o los buques que le hundan, o los aviones de la Fuerza Aérea que se han destrozado, hay una impresión generalizada de que esta guerra es confusa, donde hay mucho ruido y confusión, y de que están aguantando", explica Pérez Triana.

Porque ahora mismo lo que estamos viendo, añade el analista, es que "no hay un plan claro para que estos bombardeos tengan efecto sobre el terreno. Esto es, no hemos visto revueltas en ciudades que hayan caído en manos de la oposición ni a soldados poniendo un clavel en la punta del fusil (...) Lo que estamos viendo, sobre todo, ahora, ya no es el frente militar, sino es el frente económico, esto es, los daños y el impacto que está teniendo esto en países amigos y aliados de EEUU". En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis sobre el devenir de esta guerra.

